LeBron mit Dream-Team im Halbfinale gegen Serbien

Das US-Dream-Team rund um Basketball-Ikone LeBron James steht im Olympia-Halbfinale! Gegen Serbien soll am Donnerstag Abend (21 Uhr) der Einzug ins Finale gelingen.

Das US-Basketball-Team der Männer ist dem fünften Olympia-Gold in Folge wieder einen großen Schritt nähergekommen. Mit einer 122:87-Glanzvorstellung setzten sich Lakers-Legende LeBron James und Co. gegen Brasilien durch und treffen im Halbfinale am Donnerstag (21 Uhr) erneut auf Serbien.

Schockmoment um Superstar LeBron

Mit Phoenix-Sun-Star Devin Booker (18 Punkte) und Anthony Edwards (17 Punkte) von den Minnesota Timberwolves als Helden des Abends bewies Team USA erneut Stärke. Auch ein kurzer Schock um LeBron konnte der Traumvorstellung nichts anhaben.

Der 39-Jährige bekam den Ellbogen von Brasilianer Georginho da Paula ins Gesicht, verschwand eine Weile in die Kabine. Kurz vor Ende der Partie kehrte "King James" allerdings wieder auf die Bank zurück und jubelte mit seinen Teamkollegen.

Embiid von Pariser Publikum ausgebuht

Auch Joel Embiid befand sich in einer unangenehmen Situation. Der 30-jährige Profi der Philadelphia 76ers besitzt seit 2022 die französische Staatsbürgerschaft und hätte deshalb auch für die Gastgeber-Mannschaft auftreten können.

Der NBA-Spieler entschied sich allerdings für das Team des Basketball-Mutterlandes und kassierte deshalb laute Buh-Rufe und Pfiffe vom Pariser Publikum. Das schien ihm allerdings nichts anzuhaben: Embiid forderte die Zuschauer auf sogar noch lauter zu rufen.

Rachepläne gegen DBB scheinen aufzugehen

Sollte dem US-Team Donnerstag Abend ein erneuter Sieg über die Truppe rund um Nikola Jokic gelingen, wie bereits in der Gruppenphase (119:84), wäre neben Frankreich auch Weltmeister Deutschland, der erstmals in einem Olympia-Halbfinale steht, ein möglicher Finalgegner. Ausgerechnet mit dem DBB-Team haben die Amerikaner noch eine Rechnung offen. Denn im Halbfinale der WM 2023 standen sich die beiden zuletzt in einem großen Turnier gegenüber. Dabei sicherte sich Team Deutschland in letzter Minute einen 113:111-Sieg.

Um nicht noch einmal eine solch bittere Niederlage einstecken zu müssen, schickte man ein Dream-Team nach Paris, das mit großen Namen, wie LeBron, Jayson Taytum (Boston Celtics) oder Steph Curry (Golden State Warriors) bestückt ist. Damit scheint die Rache schon beinahe perfekt.

Deutsche müssen an Franzosen vorbei

Bevor es allerdings so weit ist, müssen die Deutschen erstmal im Halbfinale am Donnerstag (17.30 Uhr) Gastgeber Frankreich besiegen. Besser hätten es sich die Fans der französischen Auswahl rund um Superstar Victor Wembanyama wohl nicht aussuchen können. Die Franzosen holten zuletzt bei den Spielen in Tokio Bronze und wollen vor heimischen Publikum den Sprung ins Finale schaffen. Auch wenn sich Nationaltrainer Vincent Collet einen öffentlichen Disput mit den NBA-Stars Gobert und Fournier liefert...