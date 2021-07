USA gewinnen Olympia-Generalprobe gegen Spanien

Gold-Favorit USA hat sein letztes Testspiel vor den Olympischen Spielen gegen Basketball-Weltmeister Spanien gewonnen.

Das Team um die NBA-Stars Kevin Durant und Damian Lillard bezwang die Spanier am Sonntagabend (Ortszeit) in Las Vegas 83:76 (36:38). Lillard von den Portland Trail Blazers war mit 19 Punkten bester Werfer für die Amerikaner, für Spanien hatte Ricky Rubio von den Minnesota Timberwolves mit 23 Zählern die beste Ausbeute.

Keldon Johnson kam auf 15 Punkte in seinem einzigen Olympia-Test. Der Forward von den San Antonio Spurs war wie JaVale McGee neu ins Team gekommen für Bradley Beal, der wegen eines positiven Corona-Tests nicht mit nach Tokio reisen darf, und den an der Wade verletzten Kevin Love.

Die USA beendeten ihre Testspielreihe vor der Abreise nach Japan mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in vier Partien. Bei den Olympischen Spielen in Tokio treffen die USA in Gruppe A auf Frankreich, Iran und Tschechien. Spanien spielt in Gruppe C zum Auftakt gegen Gastgeber Japan und zudem gegen Slowenien und Argentinien. Die dritte Gruppe besteht aus Deutschland, Australien, Nigeria und Italien.