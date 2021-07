Team USA mit nächster Blamage in Olympia-Test

Zu ersten Mal überhaupt hat das US-Team zwei Testspiele hintereinander verloren.

Team USA hat in der Vorbereitung auf das Olympische Basketball-Turnier in Tokio zum ersten Mal zwei Testspiele in Serie verloren. Nach dem 87:90 gegen Nigeria gab es am Montagabend (Ortszeit) ein 83:91 gegen Australien. Seit NBA-Profis 1992 erstmals für die US-Nationalmannschaft gespielt haben, war die Niederlage in Las Vegas erst die vierte in nun 58 Test-Partien.

Trainer Gregg Popovich wirkte bei der Pressekonferenz nach der Partie verärgert und lieferte sich ein Wortgefecht mit einem Journalisten, beharrte aber darauf, zufrieden gewesen zu sein mit seiner Mannschaft. "Wir sind besser gewesen heute, ich habe mich gefreut über das, was ich gesehen habe", sagte der 72-Jährige, der in der NBA die San Antonio Spurs mit Jakob Pöltl trainiert.

Zur Halbzeit hatten die USA mit Stars wie Kevin Durant, Damian Lillard oder Bradley Beal noch 46:35 geführt. Das Team zeigte aber vor allem Schwächen in der Defensive. Vor dem Olympia-Auftakt gegen Frankreich testen die USA noch gegen Argentinien, erneut gegen Australien und zum Abschluss gegen Weltmeister Spanien.