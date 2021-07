US-Team kann vor Olympia doch noch siegen

Im dritten Testspiel vor den Olympischen Sommerspielen gelingt dem US-Team ein deutlicher 108:80-Erfolg gegen Argentinien.

Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Tokio haben die Basketballer der USA ihr drittes Testspiel deutlich gewonnen. Gegen Vize-Weltmeister Argentinien siegte das Team von Trainer Gregg Popovich am Dienstagabend (Ortszeit) mit 108:80. Beste Werfer waren Kevin Durant von den Brooklyn Nets und Bradley Beal von den Washington Wizards mit jeweils 17 Punkten. Für Argentinien erzielte der 41-jährige Luis Scola 16 Punkte.

Zuvor hatten die USA ihre ersten beiden Tests gegen Nigeria (87:90) und Australien (83:91) jeweils verloren - genauso oft wie in den 56 Test-Spielen zuvor, seit NBA-Profis 1992 erstmals für die US-Nationalmannschaft gespielt haben.

Gegen Argentinien zeigte sich Team USA entsprechend motiviert und formverbessert. Schon nach rund sieben Minuten führte es mit 28:1, im Laufe der Partie baute es den Vorsprung sukzessive aus. Trainer Popovich, in der NBA Trainer des Wieners Jakob Pöltl bei den San Antonio Spurs, zeigte sich vor allem zufrieden, dass sein Team diesmal in der zweiten Halbzeit nicht abbaute: "Das ist hoffentlich ein Zeichen, dass wir in etwas besserer Verfassung sind."