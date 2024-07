Die Bidens im Olympia-Fieber: Jill feuert Wasserballerinnen an

Die First Lady der USA, Jill Biden, besuchte am Donnerstag ein olympisches Trainingszentrum in Paris, wo sie sich mit amerikanischen Athleten traf.

Dabei wünschte sie den Rugby- und Leichtathletik-Teams viel Erfolg und nahm sogar an einer symbolischen Staffelübung teil.

Jill Biden reiste einen Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele an. Am Freitag besuchte sie mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte im Élysée-Palast einen Empfang und verfolgte anschließend die Athletenparade auf einer Flottille von Booten auf der Seine.

Sprach mit Familien der Athleten

Im Rahmen ihres Besuchs sprach die First Lady, die kurzzeitig dem politischen Trubel in Washington entkommen war, auch mit den Familien der US-Athleten. Dabei betonte sie die Bedeutung der Unterstützung durch Familie und Freunde: "Wenn unsere Athleten springen, sprinten und sich drehen, werden sie nicht nur durch Jahre harter Arbeit und Opfer angetrieben. Auch die Liebe ihrer Familien und Freunde gibt ihnen Kraft, schneller zu laufen und höher zu springen, während sie nach Gold streben."

I love all the support Women’s Water Polo is getting,,, ya boy is so appreciative that the First Lady came to the First Game . THANK YOU @flotus Dr. Jill Biden for all the support of you and your family ????????????????#olympics pic.twitter.com/QHe53NTpsa — FLAVOR FLAV (@FlavorFlav) July 27, 2024

Nach einer Rede in der Residenz der US-Botschafterin in Frankreich, Denise Bauer, besuchte Jill Biden ein Trainingszentrum in den nördlichen Vororten von Paris. Dort traf sie auf die US-Rugby-Frauenmannschaft und die Leichtathletik-Mannschaft, umarmte einige Athleten, machte Fotos und unterstützte sie bei einer Staffelübung, bei der der Staffelstab weitergegeben wurde.

Bürgermeister von LA ebenfalls Teil der Delegation

Am Ende ihrer Reise wird Jill Biden an einem Brunch teilnehmen, um die Eröffnung der Spiele zu feiern und auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles hinzuweisen. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, war ebenfalls Teil der Delegation, die Biden nach Paris begleitete.

Ihr Mann, Joe Biden, schickte währenddessen motivierende Worte via X an die US-Athleten: "Ihr olympischen Athleten seid der Grund, warum so viele von uns glauben, dass wir Großes erreichen können", schrieb der Präsident dazu.

Our Olympic athletes are the reason so many of us believe we can do big things.



Bring it home, @TeamUSA. pic.twitter.com/XUOqcvhczj — President Biden (@POTUS) July 26, 2024

"Bringt es nach Hause."