Doppel-Heiratsantrag für Seglerinnen-Duo

Paris macht auch während den Olympischen Spielen ihrem Namen als "Stadt der Liebe" alle Ehre.

Dass Paris auch als die "Stadt der Liebe" bekannt ist, bekommen die Athletinnen und Athleten der diesjährigen Olympischen Spiele am eigenen Leib zu spüren. Durch herzergreifende Liebesbriefe und emotionale Heiratsanträge kommt neben den kräftezehrenden Wettkämpfen auch die Romantik nicht zu kurz. Die neueste Olympia-Liebeserklärung: Eine Doppel-Verlobung!

Zuerst Medaille, dann Ring

Die beiden französischen 49erFX-Seglerinnen Sarah Steyaert und Charline Picon werden diesen Tag wohl für immer in Erinnerung behalten. Denn das Duo konnte am Freitag nach dem Skiff-Bewerb nicht nur über die Bronzemedaille, sodern auch ein weiteres Schmuckstück jubeln. Wieder zurück an Land nach ihrer triumphalen Performance hatten die Partner der Sportlerinnen eine weitere Überraschung für die beiden parat.

Sie knieten sich nieder vor die 37-jährige Steyaert und die zwei Jahre ältere Picon und hielten um deren Hände an. "Team Mama" (so nennen sich die beiden Mütter) sagte "ja"! Damit erhielten die beiden Seglerinnen jeweils eine Medaille und einen Ring am selben Tag.

Hochstabspringer mit romantischer Liebeserklärung

Italiens Fahnenträger Gianmarco Tamberi brachte schon zu Olympia-Auftakt Herzen zum Schmelzen. Der Hochstabspringer verlor während der Eröffnungsfeier auf der Seine, seinen Ehering im Pariser Fluss und verfasste daraufhin eine herzergreifende Liebeserklärung an seine Frau auf Instagram.

"Wenn du willst werfen wir deinen Ring auch in diesen Fluss, damit sie für immer zusammen sein werden." Die Atmosphäre der französischen Hauptstadt scheint die romantische Seite in Tamberi geweckt zu haben.