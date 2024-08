Golf-Ass Straka fällt weit zurück

Golfer Sepp Straka hat sich am Freitag vom Kampf um die Olympia-Medaillen entfernt. Nach einer 67er-Startrunde gelang dem gebürtigen Wiener am Freitag im Le Golf National südwestlich von Paris bloß eine 74.

Der 31-Jährige hält damit zur Turnierhalbzeit bei eins unter Par, ist nur mehr 35. und hat zehn Schläge Rückstand auf ein Führungstrio. US-Titelverteidiger Xander Schauffele, Hideki Matsuyama aus Japan und der Brite Tommy Fleetwood liegen mit je 131 Schlägen vorne.

Straka schaffte diesmal nur zwei Birdies (auf den Bahnen 9 und 14). Neben einem Bogey unterliefen dem Ryder-Cup-Sieger an den Löchern 12 und 18, an denen er am Donnerstag noch Schlaggewinne erzielt hatte, gar zwei Doppel-Bogeys. Am Schlussloch war ein Wasserschlag Schuld an der Misere. Für Straka scheint damit Edelmetall außer Reichweite, er selbst gibt sich im Kampf um die Top-Plätze aber noch nicht ganz auf.