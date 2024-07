Oschmautz will sich Medaillen-Basis legen

Nach dem 4. Rang in Tokio 2021 hat Kanute Felix Oschmautz noch eine Rechnung offen.

Drei Jahre ist es her als Kanute Felix Oschmautz in Tokio auf dem vierten Rang knapp seine erste Olympia-Medaille verpasst hatte. Umso größer ist der Wunsch, bei seinen zweiten Olympischen Spielen das Edelmetall umgehängt zu bekommen. Am Dienstag (16 Uhr) startet der 24-Jährige im Kajak im Kanal Vaires-sur-Marne beim Wildwasser-Slalom.

Oschmautz glaubt an ersten Olympia-Triumph

Dabei scheinen gute Voraussetzungen gegeben zu sein: Bei einem Test-Event belegte unser Fahnenträger den fünften Rang. Die Strecke scheint dem Kärntner also zu liegen. Oschmautz ist nach dem erfolgreichen Test zuversichtlich: "Ich kann mich nicht beschweren, eine Medaille ist auf jeden Fall drinnen. Mein erstes Ziel ist das Finale, an einem guten Tag sollte das immer möglich sein."

Medaillen-Vergabe am Donnerstag

Nach zwei Durchgängen muss Oschmautz es unter die 20 schnellsten Kanuten schaffen, um sich für das Halbfinale am Donnerstag (15.30 Uhr) zu qualifizieren. Nur wenige Stunden später werden im Finale (17.30 Uhr) die Medaillen vergeben.