Lena Grabowski fixiert Halbfinale

Die Burgenländerin Lena Grabowski hat sich am Donnerstag souverän für das olympische Schwimm-Semifinale über 200 m Rücken qualifiziert.

Die mit 18 Jahren Jüngste im gesamten österreichischen Olympia-Team in Tokio belegte in 2:09,77 Min. Vorlaufrang zehn, die Top 16 kamen weiter. Auf die 17. hatte Grabowski einen Vorsprung von 1,91 Sek., obwohl sie selbst 1,58 Sek. über ihrem nationalen Rekord blieb. Damit ist am Freitag (4.35 Uhr MESZ) ein Finaleinzug nicht undenkbar.

Davor in der Donnerstag-Finalsession hatte die Niederösterreicherin Marlene Kahler über 800 m Kraul Rang 22 belegt. In 8:36,16 Min. verpasste Grabowskis Trainingspartnerin ihre österreichische Bestleistung vom Februar 2020 um 3,65 Sek. Über 400 und 1.500 m Kraul hatte die 20-Jährige bei diesen Spielen nationale Bestleistungen fixiert.

Der Tiroler Simon Bucher wurde bei seinem Olympia-Debüt und einzigem Einsatz bei diesem Großereignis über 100 m Delfin in 52,52 Sek. 37. 0,72 Sek. fehlten dem 21-Jährigen auf seinen österreichischen Rekord.