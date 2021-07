Habesohn in dritter Runde ausgeschieden

Während Liu Jia ihren Siegeszug fortsetzt, scheidet Daniel Habesohn in der dritten Runde aus.

Für Daniel Habesohn war in der dritten Runde Endstation. Der Wiener unterlag dem Portugiesen Marcos Freitas in einer sehenswerten Partie 3:4 (-7,3,-7,-6,11,2,-3). Am Vortag hatte er sein Auftaktmatch gegen Chew Zhe Yu aus Singapur 4:1 gewonnen.

Gegen Freitas hatte er nach dem Satzausgleich zum 1:1 vorerst klar das Nachsehen, wehrte jedoch im fünften Satz einige Matchbälle ab und schaffte es in Folge in einen Entscheidungssatz. Da startete der Iberer allerdings stärker, dieses Manko konnte Österreichs Nummer zwei nicht wettmachen.

"Das war natürlich bitter! Ich habe sehr spät meinen Rhythmus gefunden. Es gab sehr viel kurz Ballwechsel, was eigentlich ganz untypisch für unsere Matches ist. Ich habe dann etwas mehr riskiert, kämpfte mich zurück, Satz sechs war natürlich perfekt. Aber im letzten Satz geriet ich leider rasch in Rückstand, dann hat er das Spiel routiniert zu Ende gespielt.", war Habesohn nach der Niederlage enttäuscht.