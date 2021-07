NBA-Star Doncic 'zerstörte' Argentinien

Mit einer phänomenalen Vorstellung hat NBA-Superstar Luka Doncic seine slowenischen Basketballer im ersten Gruppenspiel bei Olympia zum Sieg über Argentinien geführt.

Der Forward-Guard der Dallas Mavericks erzielte beim 118:100 (62:42) am Montag 48 Punkte und holte zudem elf Rebounds. In der olympischen Historie war nur der Brasilianer Oscar Schmidt 1988 in einem Basketballspiel mit 55 Zählern besser als Doncic.

Der 22-jährige Doncic teilt sich Platz zwei in dieser ewigen Bestenliste mit dem Australier Eddie Palubinskas, der 1976 auch auf 48 Punkte kam. "Es ist wirklich schwierig ein Spiel zu analysieren, wenn ein Spieler einfach alles dominiert, so wie es Luka Doncic heute getan hat", sagte Argentiniens Trainer Sergio Hernandez. "Er hat sofort unsere Strategie durchschaut ... und uns einfach zerstört."

Bei seiner ersten Teilnahme an Sommerspielen überhaupt hat Europameister Slowenien durch den Erfolg über den Vizeweltmeister, bei dem Routinier Luis Scola mit 23 Punkten am erfolgreichsten war, in der Gruppe C beste Aussichten auf den Einzug in das Viertelfinale. Die weiteren Gegner sind Weltmeister Spanien und Außenseiter Japan.