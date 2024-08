Österreich hofft auf nächstes Medaillen-Wunder

Am Sonntag startet Rad-Hoffnung Anna Kiesenhofer zur Mission Titelverteidigung

Wenn am Sonntag das olympische Straßen-Radrennen über die Bühne geht, werden - anders als vor drei Jahren - viele Augen auf Anna Kiesenhofer gerichtet sein. Die Niederösterreicherin geht als Titelverteidigerin an den Start.

Gegen eine neuerliche Sensation wie 2021 in Tokio sprechen unter anderem die Strecke mit einem finalen Rundkurs und die klar definierte Favoritenstellungen. Im Frauenrennen (158 km/1.700 hm) am Sonntag mit 96 Teilnehmerinnen gelten die Belgierinnen um Lotte Kopecky und die Niederländerinnen mit Lorena Wiebes als erste Goldanwärter. Kiesenhofer und die bei großen Klassikern schon mehrfach ins Spitzenfeld gefahrene Schweinberger müssen gegen die Topnationen auf einen Überraschungscoup hoffen. Beide sind im Zeitfahren vor einer Woche gestürzt und leicht angeschlagen.

Straka ohne Chance

Für Sepp Straka wird sich der Medaillentraum bei den Olympischen Spielen wohl nicht erfüllen. Der 31-Jährige startete am Samstag im Le Golf National südwestlich von Paris zwar stark in die 3. Runde, ließ aber die Konstanz für eine angepeilte Aufholjagd vermissen. Nach 18 Löchern standen den starken fünf Birdies auch vier Bogeys gegenüber. Nach der 70er-Runde kündigte sich keine große Rangverbesserung gegenüber dem Vortag an, Vor dem Schlusstag lag er aber weit hinter den Führgenden.

Auch im Olympischen Reitstadion im Schlosspark von Versailles sind am Sonntag die rot-weiß-roten Farben vertreten. Victoria Max-Theurer, die Tochter von Olympiasiegerin Elisabeth Max-Theurer und nunmehr sechsfache Olympia-Teilnehmerin war zuletzt als Kind in Versailles. Im Vorfeld in einem Stadion dieser Größe zu üben, sei praktisch nicht möglich, sagte sie. Umso wichtiger seien die jeweils zehn Minuten, die die Pferd-Reiter-Paare jeweils rund ums und im Viereck zur Gewöhnung am Sonntag haben werden. Ihrem schwarzen Wallach Abegglen, der in Tokio 2021 wegen eines eitrigen Backenzahnes den gemeinsamen Olympia-Start verunmöglicht hatte, gehe es gut. "Das Pferd war fröhlich. Es hat sich gestern super angefühlt. Ich hoffe, dass es so bleibt."

Die letzte Medaillen-Hoffnung am Sonntag liegt im Pariser Wildwasser-Kanal. Beim Cross-Bewerb hoffen unsere Kanu-Asse Felix Oschmautz und Viktoria Wolffhardt nach bislang verpatzten Spielen auf den großen Coup. Dafür muss die Qualifikation für das Finale am Montag gelingen.

Einsätze von Österreicherinnen und Österreichern am Sonntag

GOLF

Männer, 4. Runde: Sepp Straka (Rundenbeginn: 9.00)

PFERDESPORT

Dressur, Einzel, Grand Prix Kür: Victoria Max-Theurer (10.00)

LEICHTATHLETIK

110 m Hürden Männer, Vorläufe: Enzo Diessl (11.50)

1.500 m Männer, Halbfinale: Raphael Pallitsch? (21.10)

SEGELN

Wettfahrten, Nacra 17: Lukas Haberl/Tanja Frank (ab 12.05 - 3 Wettfahrten)

470er: Lara Vadlau/LukasMähr (ab 15:45 - 2 Wettfahrten)

Formula Kite: Valentin Bontus und Alina Kornelli (je 4 Wettfahrten)

KANU

Kajak Cross, Achtelfinale, Frauen: Viktoria Wolffhardt

Männer: Felix Oschmautz (15.30)

RADSPORT

Straßenrennen Frauen: Anna Kiesenhofer und Christina Schweinberger (14.00)