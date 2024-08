Heute brauchen wir ein Medaillen-Wunder

Österreich hat am Freitag in Paris nur eine Medaillenchance, dafür is ein weiteres heißes Eisen im Einsatz.

Unsere großen Medaillen-Hoffnungen haben heute Pause. Dennoch heißt es schon früh Daumen drücken. Denn ab 9.30 steht Sportschützin Nadine Ungerank sensationell im Dreistellungskampf-Finale der Frauen. Als siebente hat sich die Olympia-Debütantin überraschend für die Entscheidung qualifiziert und will die Top-Favoriten erneut überraschen. Ein weiteres heißes Eisen aus rot-weiß-roter Sicht schlägt in Saint-Quentin-en-Yvelines ab. Golf-Profi Sepp Straka ist mit Platz 6 perfekt in den Bewerb gestartet. Vor 3 Jahren in Tokio verpasste der Weltranglisten-26. die Medaille am letzten Loch, jetzt ist er rechtzeitig zum Saison-Highlight scheinbar wieder in Top-Form. Erste Medaillen-Chance im Schwimmbecken? Nach dem gesundheitsbedingten Vorlauf-Out von Felix Auböck über 400 m Kraul und Rang sechs von Martin Espernberger über 200 m Delfin ist Simon Bucher am Freitag Österreichs dritte Pariser Schwimmhoffnung auf einen Olympia-Spitzenplatz. Der Tiroler kommt als Vize-Weltmeister von Doha, Besseres als Silber auf WM-Ebene hat es beim OSV auf der 50-m-Bahn noch nicht gegeben. Ein erneuter Medaillengewinn wird aber schwierig. Für Lena Kreundl geht es über 200 m Lagen ums Semifinale. Ein Schicksalspiel wartet auf Julian Hörl und Alexander Hort. Im abschließenden Gruppenspiel kämpft unser Beach-Duo gegen die Kanadier Sam Schachter/Daniel Dearing um den Verbleib im Turnier. Einsätze von Österreicherinnen und Österreichern am Freitag SCHIESSEN Sportpistole 25 m, Frauen, Qualifikation: Sylvia Steiner (9.00); 50 m

KK-Dreistellungskampf Frauen, Finale: Nadine Ungerank (9.30) SCHWIMMEN 100 m Delfin, Männer: Simon Bucher (11.00)

200 m Lagen, Frauen: Lena Kreundl (11.17) BEACH-VOLLEYBALL Gruppenphase Männer: Julian Hörl/Alexander Horst - Sam Schachter/Daniel Dearing (CAN/11.00) RUDERN LG-Doppelzweier, Frauen, B-Finale: Louisa Altenhuber/Lara Tiefenthaler (11:18) GOLF Männer, 2. Runde: Sepp Straka (Abschlag 11.55) SEGELN 470er: Lara Vadlau/Lukas Mähr (12.00) KANU Wildwasser-Slalom, Kajak Cross, Zeitfahren: Corinna Kuhnle und Viktoria Wolffhardt (15.30); Felix Oschmautz (16.40) TRAMPOLINSPRINGEN Männer, Qualifikation: Benny Wizani (18.00)