Klassiker-Etappe im Ländle als Auftakt der Tour of Austria

Die nach drei Jahren Pause wiederbelebte Österreich-Radrundfahrt wird am 2. Juli mit einer 150-km-Etappe durch Vorarlberg eröffnet.

Der Auftakt der Tour of Austria mit Start und Ziel in Dornbirn führt unter anderem durch das Rheintal, das Große Walsertal und den Bregenzerwald. Auf die Profis wartet ein Klassikerprofil mit dem Thüringerberg und Alberschwende. Es sind 1.800 Höhenmeter zu bewältigen, wie am Mittwoch im Ländle bekanntgegeben wurde.

Der genaue Verlauf der folgenden vier Teilstücke bis zum Ziel am Sonntagberg in Niederösterreich wird erst in den kommenden Monaten bekanntgegeben.