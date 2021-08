Russische Gymnastik-Vorherrschaft gestoppt

Die russische Dominanz ist durchbrochen! Die Israelin Ashram siegt im Einzel-Mehrkampf, Bulgarien holt Gold mit der Grupp.

Den erfolgsverwöhnten russischen Gymnastinnen sind in Tokio nur die Ehrenplätze auf dem Olympia-Podest geblieben. Im Einzel-Mehrkampf verpassten die nach der Qualifikation vorangelegenen Zwillingsschwestern Dina und Arina Awerina die sechste Goldmedaille für ihr Land in Serie, Linoy Ashram sicherte Israel den ersten Sieg. Im Gruppenbewerb am Sonntag triumphierte Bulgarien und beendete die ebenfalls seit 2000 dauernde russische Erfolgsserie.



Ashram präsentierte nach Reifen, Ball und Keulen die abschließende Übung mit dem Band nahezu fehlerfrei und triumphierte am Samstag 0,150 Punkte vor der Dreifach-Weltmeisterin Dina Awerina. Die Russin quittierte den zweiten Platz völlig enttäuscht und mit Tränen, das Ergebnis hielt trotz eines Einspruchs gegen zwei ihrer Meinung nach zu niedrig ausgefallene Wertungen.



Als Gruppe kam das bulgarische Quintett dank Bestnoten in den zwei Teilbewerben mit fünf Bällen sowie drei Reifen/zwei Keulen mit 92,100 zu einem deutlicheren Sieg vor dem ROC-Team (90,700) und Italien (87,700). Es seien "sehr gemischte Gefühle", kommentierte die Russin Anastasija Maksimowa. "Wir freuen uns, aber es ist auch Traurigkeit dabei."