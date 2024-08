Fünfte! Ungerank schrammt an Medaille vorbei

Nadine Ungerank lag lange auf Medaillenkurs, wurde schlussendlich dann Fünfte.

Österreichs Mannschaft muss bei den Olympischen Sommerspielen in Paris weiter auf die zweite Medaille nach Judo-Bronze durch Michaela Polleres warten. Schützin Nadine Ungerank landete am Freitag im KK-Dreistellungsmatch mit dem Gewehr auf dem ausgezeichneten, aber letztlich unbelohnten fünften Platz. Die 28-jährige Tirolerin lag im ersten Drittel auf Medaillenkurs, nach 15 von 45 Schuss sogar ex aequo auf Platz eins.

Nach 30 Schüssen auf Platz fünf gelegen, verbesserte sich Ungerank in der ersten Fünferserie Stehendschießen auf Rang vier, nur einen Ring hinter Silber. Nach 40 Schüssen lag Ungerank an dritter Stelle, fünf Schuss vor der Gold-Entscheidung. Eine 9,0 beim 42. Schuss im direkten Knockout (die jeweils schlechteste schied aus) bedeutete für die Zillertalerin dann aber das Aus im Kampf um die Medaillen.

Gold ging an die Schweizerin Chiara Leone vor der US-Amerikanerin Sagen Maddalena, Bronze holte die Chinesin Zhang Qiongyue.