Spektakel zum Olympia-Finale: Adieu Paris - See You in Los Angeles 2028!

Die Olympischen Spiele 2024 sind offiziell beendet. Nach einer eindrucksvollen Abschlussfeier heißt es au revoir Paris und see you in Los Angeles 2028.

Die Schlussfeier der Olympischen Sommerspiele in Paris hat am Sonntagabend mit einer kleinen Ode an die französische Hauptstadt begonnen. Im Jardin des Tuileries beim Louvre sang die Französin Zaho de Sagazan. Frankreichs Schwimmstar Leon Marchand, dem erfolgreichsten Sportler der Spiele, war es vorbehalten, eine Laterne mit der Olympischen Flamme aus dem Garten im Stadtzentrum, wo das Feuer die vergangenen 16 Tagen gebrannt hatte, ins Stade de France zu bringen.

Dort hatten Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron und IOC-Präsident Thomas Bach die Feier mit einer herzlichen Umarmung auf der Ehrentribüne eröffnet. 71.500 Zuschauer sowie 9.000 Athletinnen und Athleten und Betreuer wurden erwartet. Zuerst marschierten die Fahnenträger-Duos der 205 teilnehmenden Delegationen ein. Für Österreich waren es die Segel-Olympiasieger Lara Vadlau und Lukas Mähr, die ihre Goldmedaillen vom 470er-Bewerb um den Hals trugen.

Rund ein Viertel der österreichischen Olympia-Teilnehmer ließen sich die Show nicht entgehen. 19 Athleten und inklusive Betreuern 51 Personen umfasste die ÖOC-Abordnung. Mit Kitesurf-Olympiasieger Valentin Bontus sowie den Kletterern Jakob Schubert und Jessica Pilz, die jeweils Bronze geholt hatten, waren noch weitere drei Medaillengewinner anwesend. Einzig Judoka Michaela Polleres, die ebenfalls Bronze erobert hatte, weilt bereits seit einer Woche in der Heimat.

Sportler im Mittelpunkt

Waren bei der Eröffnung noch Paris im Mittelpunkt gestanden, warem es bei der Schlussfeier die Sportlerinnen und Sportler sein. Für die USA etwa trug Schwimmerin Katie Ledecky die Fahne, die in Paris mit ihrer neunten Goldmedaille zur Nummer drei der ewigen Olympia-Bestenliste avanciert ist. Marchand holte in seiner Heimatstadt viermal Gold und einmal Bronze. Während der 22-Jährige als das Gesicht der Spiele die Flamme über hatte, fungierten Rugby-Superstar Antoine Dupont und Mountainbike-Olympiasiegerin Pauline Ferrand-Prevot als Frankreichs Fahnenträger.

Die nächsten Sommerspiele gehen 2028 in Los Angeles über die Bühne. Die olympische Fahne übernahm Bürgermeisterin Karen Bass am Ende der Schlussfeier von ihrer Pariser Amtskollegin Anne Hidalgo. "Wir werden einen historischen Moment teilen und eine Botschaft an die Mädchen in der ganzen Welt senden, dass sie alles schaffen können", sagte Bass über die erstmalige Übergabe der Flagge von Frau zu Frau. Nach den offiziellen Schlussworten wird auch die olympische Flamme gelöscht.

Hollywood übernimmt

Was dann folgte war ein Vorbote, was die Sport-Welt in vier Jahren erwartet. Hollywood-Superstar Tom Cruise "schwebte" vom Dach des Pariser Stade de France. Ihm wurde die Olympische Fahne überreicht, die er auf dem Motorrad aus Paris brachte.

Thank you, Paris! Now off to LA. pic.twitter.com/MxlAb0hZbT — Tom Cruise (@TomCruise) August 11, 2024

Dann kam es zum Schauplatzwechsel. Nach einer Einspielung mit Cruise aus LA von den Hollywood Hils. Die Abschluss-Party ging in den USA weiter, wo die Red Hot Chilli Peppers und Billie Eilisch, Snoop Dogg und Dr. Dre schon einen stimmungsvollen Vorgeschmack auf die Spiele 2028 gaben.

Exakt um 23.58 Uhr (MESZ) beendete IOC-Präsident zum letzten Mal die Olympischen Spiele, ehe eine Gruppe von Olympiasiegern angeführt von Superstar Marchand das Feuer endültig erlöschen ließen.