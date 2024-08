Djokovic gegen Alcaraz: Giganten-Duell um Tennis-Titel

Das olympische Tennis-Turnier der Männer hat sein Traum-Finale: Topstar Novak Djokovic steht nach drei verlorenen Halbfinali im Zeichen der fünf Ringe erstmals im Match um Gold.

In diesem trifft der 37-jährige Serbe, der im Tennis sonst alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gibt, am Sonntag allerdings auf Carlos Alcaraz. Der Spanier hat vor knapp zwei Monaten in Roland Garros triumphiert, danach auch im einseitigen Finale über den "Djoker" in Wimbledon.

Für Djokovic bedeutete vorerst das Ende seines Olympia-Halbfinalfluchs eine "riesige Erleichterung". "Darauf habe ich fast 20 Jahre gewartet. Zum ersten Mal eine bessere Medaille für mein Land zu gewinnen, was auch immer am Sonntag passiert, macht mich riesig stolz, ist eine große Ehre und ein großes Glück, und deshalb habe ich so gefeiert, wie ich es getan habe", sagte Djokovic, der sich nach dem 6:4,6:2 gegen den Italiener Lorenzo Musetti emotional auf den roten Sand fallen ließ. "Natürlich will ich am Sonntag Gold holen, daran gibt es keinen Zweifel, aber das ist eine große Sache."

Bei den Sommerspielen 2008 in Peking gewann Djokovic mit Bronze seine bisher einzige Olympia-Medaille. 2012 in London und 2021 wurde er jeweils nach verlorenem Spiel um Platz drei Vierter. Es sind seine fünften Spiele. Der Rekord-Grand-Slam-Sieger (24 Titel) trifft nun wie vor drei Wochen in Wimbledon bei seiner klaren Niederlage im Endspiel auf Alcaraz.

Djokovic schiebt Druck auf Alcaraz

"Ich betrachte mich nicht als Favorit, weil Alcaraz bewiesen hat, dass er im Moment der beste Spieler der Welt ist", sagte der Topgesetzte über den 21-jährigen Spanier. Er rechne sich aber größere Chancen aus als beim Rasenklassiker in London: "Ich habe das Gefühl, dass ich ein anderer Spieler bin als in Wimbledon." Anders als noch nach seinem Viertelfinal-Erfolg über den Griechen Stefanos Tsitsipas mache er sich zudem keine Sorgen mehr über sein erst Anfang Juni operiertes Knie.

Von den bisher sechs Aufeinandertreffen zwischen Djokovic und Alcaraz hat jeder drei gewonnen. Das bisher letzte Duell auf Sand entschied Djokovic 2023 im Halbfinale von Roland Garros für sich. Alcaraz war damals in den Sätzen drei und vier chancenlos. Die Ausgangslage ist diesmal aber anders, Alcaraz ist in Topform. "Es bedeutet mir sehr viel, dass ich im Finale bei den Olympischen Spielen stehe und dass ich mir die Chance erarbeitet habe, Gold für mein Land zu holen", freute sich der Spanier und fügte hinzu, "es ist ein spezieller Moment in meiner Karriere und in meinem Leben."

Mit Djokovic und Alcaraz, der im Halbfinale den Kanadier Felix Auger-Aliassime beim 6:1,6:1 deklassierte, haben die Nummer eins und zwei der Setzliste das Endspiel erreicht. Österreichs einziger Teilnehmer bei den Männern, Sebastian Ofner, schied in Runde zwei aus.