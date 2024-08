Tischtennis-Europameisterin Polcanova chancenlos

Der Erfolgslauf von Tischtennis-Lady Sofia Polcanova (29) endete im olympischen Viertelfinale gegen Favoritin Chen Meng aus China.

Österreichs Nummer eins musste sich am Donnerstag der als Nr. 2 gesetzten Olympiasiegerin von Tokio 2021 in nur 30 Minuten mit 0:4 (-5,-3,-0,-8) beugen. Highlights aus Polcanovas Sicht waren laut umjubelte 6:4- bzw 7:6-Führungen im vierten Satz. Immer wieder erklangen "Sofia, Sofia!"-Chöre durch die randvolle Halle in der Arena Sud. Doch unsere Europameisterin von 2022 war letztlich chancenlos. Für Polcanova war es die vierte Niederlage gegen Chen, sie wartet nach wie vor auf einen Satzgewinn.

Fünfte - wie 2016 mit dem Team

"Ich habe schon oft gegen sie gespielt und nicht so viele Chancen gehabt. Ihr Spiel liegt mir nicht", hatte Polcanova zuvor gesagt. Am Vortag nach dem 4:0-Achtelfinalerfolg gegen die Rumänin Bernadette Szöcs hatte die Linzerin gemeint, dass sie verkühlt sei und die ganze Nacht gehustet habe. Mit Platz fünf egalisierte Polcanova ihr bestes Olympia-Ergebnis (damals mit dem Team).