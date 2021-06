Der nächste Star fältt für Olympia aus: Dieses mal erwischt es den deutschen Speerwurf-Titelverteidiger Thomas Röhler.

Der deutsche Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat seine Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio wegen einer im Training erlittenen Rückenverletzung absagen müssen. Dies gab der 29-Jährige am Montag bekannt. Gold-Favorit in Japan ist sein in dieser Saison bisher überragender Landsmann Johannes Vetter.