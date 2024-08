Hörl/Horst nach Olympia-Aus enttäuscht

Mit drei Niederlagen und 0:6-Sätzen sind Julian Hörl und Alexander Horst beim olympischen Beach-Volleyball-Turnier in Paris weit unter ihrem Leistungsniveau geblieben und als Gruppenvierter ausgeschieden.

Die Österreicher unterlagen am Freitag in der Eiffelturm-Arena den Kanadiern Sam Schachter/Daniel Dearing klar mit 0:2 (-16,-15) und verloren auch das dritte Gruppenspiel. Nun gilt es, das möglichst schnell aus den Köpfen zu bringen, um für die EM bereit zu sein.

"Extrem enttäuscht, sauer, enttäuscht über unsere Leistung", fasste Horst die ersten Emotionen in Worte. "Die Klasse fehlt sicher nicht, wir sind nicht umsonst über die Weltrangliste dabei gewesen. Wir haben einfach das ganze Turnier über nicht unsere Leistung abrufen und unser Spiel finden können. Im ersten war es noch etwas besser, aber heute wirklich nicht gut genug. Bei all dem Jammern über unser nicht gutes Spiel darf man nicht vergessen, dass sie wirklich gut gespielt haben."

Erwartet schweres Los

Hörl/Horst hatten eine schwierige Auslosung erwischt und zuvor gegen die Brasilianer Evandro/Arthur sowie die tschechischen Weltmeister David Schweiner/Ondrej Perusic ebenfalls jeweils mit 0:2 verloren. "Es ist extrem bitter vor einer so geilen Kulisse einfach überhaupt nicht das Spiel zu spielen, das man drauf hat. Sie haben sehr gut gespielt, aber das lässt du ja selbst zu. Es war von Anfang an zu verkrampft", sagte Hörl. "Wenn das Service nicht gescheit funktioniert, der Block nicht gescheit funktioniert, ist es für die Gegner ein bisschen zu leicht."

Horst erklärte, nun so schnell wie möglich heimzuwollen und zu reflektieren. "Aber jetzt haben wir noch die Europameisterschaft, dann werden wir über die Zukunft nachdenken", sagte der 41-jährige. In den Niederlanden geht es bereits am 14. August für die Österreicher los. "Es dauert jetzt eine Zeit, bis ich das verkraftet habe. Bis dorthin muss ich mich wieder herrichten, dass ich da wieder gut spielen kann", meinte Hörl. Er werde noch mit Freundin und Tochter bis Sonntag in Paris bleiben, um ein bisschen abzuschalten.