Olympia-Volleyballerin schockt mit Horror-Foto

Das sieht übel aus. Olympia-Star Micha Hancock zeigt ein Schock-Foto aus dem Krankenhaus.

Sie liegt aktuell in einem Pariser Krankenhaus und schreibt: "Bin froh, am Leben zu sein“.

Unfall nach Party

In den Sozialen Netzwerken zeigt die Volleyballerin ihr blaues Auge. Erst vor wenigen Tagen gewann Micha Hancock (31) mit dem Team der USA Silber im Volleyball bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris. Im Anschluss feierten alle den Erfolg noch in der französischen Hauptstadt.

© michahancock/Instagram

Aus dem Krankenhaus

Hancock wollte mit einem Uber nach Hause fahren, dann ereignete sich ein übler Unfall. Der Star wurde dabei verletzt und kam ins Krankenhaus. Aus dem Spital postete sie jetzt ein Foto mit dem blauen Auge und schrieb dazu: "Ich bin froh, noch am Leben zu sein. Ich habe einige Verletzungen, werde mich aber innerhalb von Monaten erholen.“ Welche Verletzungen sie genau erlitten hat, verrät sie nicht. Stattdessen wendet sie sich an ihre 45.000 Follower, schreibt: „Sowas passiert schnell, Leute. Passt auf euch und eure Mitmenschen auf, schnallt euch beim Fahren unbedingt an.“