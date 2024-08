ÖFB-Star Danso steht vor Wechsel in die Serie A

Die Ablöse für den Österreicher soll 25 Millionen Euro betragen.

Um Danso hatte es in den vergangenen Monaten immer wieder Wechselgerüchte gegeben. Zuletzt soll Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo laut der französischen Sportzeitung L'Equipe mit einem Angebot bei RC Lens vorstellig geworden sein. 20 bis 25 Mio. Euro Ablöse stehen im Raum, damit wäre Danso der teuerste österreichische Verteidiger der Geschichte. Laut "Foot Mercato" soll es bereits eine Einigung gegeben haben.

Das Transferfenster in Europas Topligen ist noch bis 30. August geöffnet. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick glaubt nicht an Dansos Verbleib in Lens. "Im Moment muss man davon ausgehen, dass er noch wechselt, und es eher darum geht wohin", erklärte der Deutsche gegenüber österreichischen Journalisten. Danso selbst gab sich am Wochenende defensiver. "Es liegt nicht in meiner Hand, daher konzentriere ich mich auf das Hier und Jetzt", betonte der 25-Jährige. "Lens hat mir die Chance gegeben, der Spieler zu sein, der ich bin."

Danso hatte sich dem Club aus Nordfrankreich 2021 angeschlossen, sein Vertrag gilt bis 2027. Nach dem Vizemeistertitel 2023 reichte es in der vergangenen Saison allerdings nur zu Ligarang sieben. Statt in der Champions League tritt Lens in der Qualifikation zur Europa Conference League an