Wraber verpasst Olympia-Wunder

Der Niederösterreicher Luka Wraber hat wie erwartet am Samstag im olympischen Badminton-Turnier in Tokio einen übermächtigen Gegner gehabt.

Der 30-Jährige unterlag dem dänischen Olympia-Dritten von 2016, Weltmeister von 2017 und Weltranglistenzweiten Viktor Axelsen klar in zwei Sätzen. Nächster Gegner Wrabers in Gruppe E ist am Montag der finnische EM-Dritte Kalle Koljonen (17:40 Uhr MESZ). Nur der Poolsieger kommt weiter.

Wraber erwischte Axelsen eiskalt, ging rasch 5:1 in Führung. Danach schärfte der klare Favorit aber den Fokus, und der Österreicher machte mit dem 6:9 erst seinen nächsten Punkt. Der erste Satz ging 12:21 verloren, im zweiten Durchgang wehrte sich der Außenseiter, hatte letztlich aber mit 11:21 das Nachsehen.