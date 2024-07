Vor Olympia: Nehammer von Macron empfangen

Kanzler Karl Nehammer ist vor der Eröffnung der Olympischen Spiele zu Gast beim Französischen Präsidenten Macron.

Nehammer ist mittlerweile im Élysée-Palast eingetroffen.

Empfangen von Macron

Macron und dessen Gattin haben den österreichischen Bundeskanzler auf dem Roten Teppich vor dem Élysée-Palast empfangen.

Politische Gespräche

Vor der Eröffnungsfeier am Freitagabend trifft der Kanzler auch den französischen Innenminister Gérald Darmanin, wie das Bundeskanzleramt oe24 mitteilte. Mit Darmanin will sich Nehammer über die Sicherheitsaspekte der Olympischen Spiele, Migration sowie die Prävention von Radikalisierung und Extremismus austauschen, hieß es im Vorfeld des Treffens. Im Anschluss sei auch ein Besuch des Österreich-Hauses geplant, am Samstag außerdem ein Treffen mit österreichischen Athletinnen und Athleten im Olympischen Dorf.