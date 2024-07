Wiederwahl für Österreichs IOC- Mitglied

ÖOC-Präsident und IOC-Mitglied Karl Stoss hatte beim 142. IOC-Kongress in Paris gleich mehrere Auftritte zu absolvieren. Stoss präsentierte vorrangig Organisatorisches aber auch ein persönlicher Erfolg durfte nicht fehlen.

Das alt eingesessene Österreich IOC- Mitglied wurde für eine weitere Amtsperiode (von acht Jahren) einstimmig wiedergewählt. „Einerseits freue ich mich über die Wiederwahl bzw. das Vertrauen meiner Kolleginnen und Kollegen und über die Möglichkeit, mich für österreichische Olympia-Anliegen weiter persönlich einsetzen zu können. Andererseits bin ich zufrieden mit dem Ausgang der Abstimmungen. Sowohl Nizza – Rhones-Alpes, als auch Salt Lake City haben mit nachhaltigen Konzepten zu überzeugen gewusst. Der Bau von neuen Sportstätten ist in beiden Ländern die absolute Ausnahme. In beiden Fällen sind die Vergaben aber an Auflagen und Fristen geknüpft. Da wollen wir spätestens im nächsten Jahr Klarheit haben" äußerte sich Karl Stoss

Eröffnungsstress für Stoss

Auch die bevorstehende Eröffnung lässt Stoss nicht unbeschäftigt. Freitagvormittag nimmt er an einer Diskussionsrunde der Tirol-Werbung im Austria House teil, danach stehen eine Reihe von informellen Treffen mit den künftigen Ausrichtern der Winterspiele auf dem Programm. Ehe es am späten Nachmittag Richtung Seine geht – zur feierlichen Eröffnung der 33. Olympischen Spiele der Neuzeit.