ÖSV-Damen in Biathlon-Staffel auf Platz 9

Unsere Biathlon-Damen landen in der Staffel auf einem guten 9. Platz. Schweden jubelt über Gold - Russland holt Silber und Deutschland Bronze.

Österreichs Biathlon-Frauen in der Besetzung Dunja Zdouc, Lisa Hauser, Anna Juppe und Katharina Innerhofer haben am Mittwoch in der 4x6-km-Staffel bei den Olympischen Spielen in Peking den neunten Rang belegt. Mit insgesamt drei Strafrunden und sieben Nachladern kam das ÖOC-Team 4:03,7 Minuten hinter Olympiasieger Schweden ins Ziel. Linn Persson, Mona Brorsson, Hanna Öberg und Elviera Öberg siegten vor dem Russischen Olympischen Komitee (+12,0) und Deutschland (+37,49).

Hier alle Details im Sport24-Olympia-Ticker

Startläuferin Zdouc hatte die beiden Schießen zwar fehlerfrei überstanden, verlor dann aber auf der letzten Runde im Laufen gut 45 Sekunden und übergab nur als 15. an Hauser. Österreichs Aushängeschild Hauser musste einmal nachladen, machte aber acht Plätze gut und übergab als Siebente an Juppe.

Juppe lief zwischenzeitlich auf Platz sechs, fiel nach zwei Strafrunden im Liegend-Schießen auf Platz 15 zurück, übergab dank fehlerfreiem zweiten Stehend-Schießen aber noch als 10. an Innerhofer. Die Schlussläuferin schaffte noch das angestrebte einstellige Ergebnis bei der Olympia-Premiere einer ÖOC-Frauen-Staffel im Biathlon.

Die Biathletinnen haben nun wie die Männer noch einen Olympia-Bewerb offen und zwar den 12,5-km-Massenstart am Samstag.