Schock: Biathletin während Staffel kollabiert

Während des Staffel-Bewerbs der Damen ist die Schweizerin Irene Cadurisch kollabiert und musste behandelt werden.

Der Schweizerin Irene Cadurisch wurden die harten Bedingungen in Zhangjiakou zum Verhängnis. Vor dem ersten Wechsel war sie bei -13 Grad am Ende ihrer Kräfte und fiel zu Boden. Sie wurde daraufhin von zahlreichen Betreuern und vom medizinischen Personal stabilisiert. In der TV-Übertragung war zu sehen, dass Cadurisch immerhin bei Bewusstsein war. Sie wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Es war nicht der einzige Schockmoment bei Olympia bei den nordischen Athletinnen. Schon die Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold und die Langläuferin Frida Karlsson waren im Ziel zusammengebrochen. Auch die Nordischen Kombinierer waren nach dem Einzelbewerb am Dienstag gezeichnet.