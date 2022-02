Horror-Verletzung: Olympia-Aus für Eishockey-Lady

Schock bereits vor der Eröffnung der olympischen Winterspiele. Die Star-Stürmerin der USA, Brianna Decker, zog sich beim Spiel gegen Finnland eine schwere Verletzung zu. Die schwere Verletzung geschah bereits im ersten Viertel der Partie. Beim Kampf um den Puck verpackten sich die Beine der beiden Spielerinnen, das Bein der Amerikanerin wurde dabei übel verdreht. Die Spielerin schrie bereits nach wenigen Momenten mit Schmerzen auf.

Die medizinische Abteilung eilte sofort zur Hilfe und leistete erste Hilfe. Nach wenigen Minuten konnte Decker dann auf einer Trage abtransportiert werden, mit Daumen nach oben. Nach dem Spiel wurde Decker mit Krücken am Rande des Spielfeldes gesichtet. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, steht noch nicht fest, für den Rest der olympischen Spiele ist die US-Lady aber raus.



I'm sending my prayers out for Brianna Decker and I hope she's feeling okay, but I heard she's out for the rest of the Olympics pic.twitter.com/3Oc6zBGJjB