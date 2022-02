Müde Stadlober im Skiathlon gefordert

Teresa Stadlober startet mit gedämpften Erwartungen in den heutigen Skiathlon.

Vor den ­Biathleten beginnt zwei Kilometer entfernt bereits um 8.45 Uhr die erste ­Medaillenjagd. Im Damen-Skiathlon hält Teresa Stadl­ober als einzige Österreicherin die rot-weiß-rote Flagge hoch.

Ein konkretes Ziel hat die 29-Jährige nach der ­beschwerlichen Anreise nicht. Wegen schwankender Corona-Tests kam sie mit vier Tagen Verspätung erst am Donnerstag an. „Es war mental schwierig, weil du planst deinen Tag um den Test herum und schaust, wann endlich das Ergebnis da ist. Das sind die wichtigsten Rennen, da sollte es nicht um die Anreise gehen“, kritisierte Stadlober.

So ging es notgedrungen gleich nach der Ankunft in die Loipe. „Normal gehe ich am ersten Tag nicht auf die Strecke, aber hier musste ich schon, weil die Zeit rennt. Ich habe wenig Zeit, mich anzupassen“, so Stadlober. Den Skiathlon sieht sie deshalb mehr als Aufwärmübung: „Ich hoffe, dass ich im Laufe der Spiele wieder zurückkomme. Für den Einzelbewerb (10 km klassisch; am 10. Februar, Anm.) schaut das sicher ganz anders aus.“ Mit Olympia hat Stadlober ­ohnehin noch eine Rechnung offen. 2018 bog sie im 30-km-Bewerb falsch ab und schenkte eine mögliche Medaille her.