Österreich feiert historischen "Gold-Tag"

Österreichs Olympia-Stars dürfen sich an einem Tag gleich doppelt über Gold freuen.

Was für ein unglaublicher Olympia-Tag! Österreichs Wintersport-Athleten sorgten in Peking einmal mehr für Gänsehaut. Angefangen von Skirennläufer Matthias Mayer, der schon in den frühen Morgenstunden für den ersten "goldenen" Moment lieferte. Der Kärntner lies beim Super-G die gesamte Konkurrenz hinter sich, fuhr bravourös die erste Gold-Medaille 2022 für Österreich ein. Noch dazu war es ein historischer Sieg: Mayer holte bei den dritten Olympischen Spielen in Serie die Goldmedaille - in der Abfahrt 2014 (Sotschi) sowie im Super-G 2018 (Pyeongchang) und nun in Peking 2022.

"Mothl" bewies Mut zum Risiko: "Es ist wirklich unfassbar zur Zeit muss ich sagen, es war ein Wahnsinns-Rennen. Ich habe sehr viel riskiert und war sehr locker drauf. Ich habe gewusst, dass es sich ausgehen kann, aber nur mit einer perfekten Fahrt." Die gelang ihm sichtlich - dennoch war es eine denkbar knappe Angelegenheit. Mayer gewann in 1:19,94 Minuten nur vier Hundertstel vor Ryan Cochran-Siegle (USA) und 0,42 vor Aleksander Aamodt Kilde (NOR).

Doch das war erst der Anfang!

Snowboard-Asse trumpfen auf

Nur wenige Stunden später durfte Österreich seine zweite "Goldene" bewundern. Im Parallel-Bewerb der Snowboarder gab es sowohl bei den Damen als auch bei den Herren jeden Grund zur Freude. Zwar musste sich Daniela Ulbing im großen Finale der tschechischen Favoritin Ester Ledecka geschlagen geben. Am Ende durfte die 23-jährige Kärntnerin über die Silber-Medaille jubeln. "Es ist einfach wirklich unglaublich schön, weil die letzten Tage waren sehr herausfordernd", freute sich Ulbing, die es fast ihrem schon zum dritten Mal vergoldeten Kärntner Landsmann Mayer nachgemacht hätte.

Bei Snowboard-Ass Benjamin Karl ging sogar ein Kindheitstraum in Erfüllung: Der 36-Jährige holte Österreichs zweite Gold-Medaille! Im Finale siegte der Niederösterreicher über den Slowenen Tim Mastnak. Karl komplettierte damit seinen olympischen Medaillensatz nach Silber 2010 und Bronze 2014. Der Niederösterreicher ist unter anderem auch fünffacher (Rekord-)Weltmeister. Zudem outete sich Karl als großer Helden-Fan: "Ich liebe so Heldenstories, bin auch ein Marvel-Fan", sprach ein tränenreicher Karl im ORF-TV-Interview.

Erinnerungen an Sotschi

Mit zwei Gold-Medaillen an einem Tag gelang unseren Olympia-Helden ein historisches Ereignis, welches man zuletzt vor fast acht Jahren in Sotschi erlebte. Mario Matt gewann damals den Slalom vor Marcel Hirscher, Julia Dujmovits triumphierte im Snowboard-Parallel-Slalom. Bronze gab es zudem für Benjamin Karl im PSL und für die Männer-Staffel im Biathlon.