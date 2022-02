Puchner: "Habe gewusst, dass ich es drauf habe"

Österreichs Medaillen-Jagd war auch an Tag 7 der Olympischen Winterspiele erfolgreich! Mirjam Puchner schnappt sich Silber im Super-G der Damen - Hier alle Stimmen rund um das Rennen.

Mirjam Puchner (Silber, Platz 2)

"Ich bin megahappy. Ich glaub, ich check des noch gar nicht so. Ich hätte mir das nie erwartet. Ich habe mir hier im Training so schwer getan. Dass es jetzt so aufgeht - unglaublich! Der 3. Platz in der Saison war zu Beginn in Lake Louise - dann war die Saison im Super-G schon zach. Ich habe schon gewusst, dass ich es drauf habe. Die letzten Jahre waren so schwer für mich. Ich war teilweise schon fast am Ende, weil ich nicht gewusst habe, ob es weitergeht. Heuer habe ich die Freude wieder zurückgewonnen. Ich muss mich bei so vielen Leuten bedanke - der Familie, den Verband, den Trainern. Olympia war bei mir immer so weit weg. Sicher ist es ein Traum für jede - bei Olympia zählen nur die ersten Drei - da muss man erstmal hinkommen. In Österreich ist es schon schwer, dass man bei den 4 Starterinnen dabei ist. Das habe ich mir heute wieder mal ins Bewusstsein gerufen."