Kraft hat Coup im Visier

Unsere Adler wollen morgen auf der Normalschanze für eine Überraschung sorgen.

Angeführt von Weltmeister Stefan Kraft starten Österreichs Skispringer am Sonntag (12 Uhr im Sport24-Olympia-Ticker) in den Olympia-Bewerb von der Normalschanze. Der Salzburger fand auf der zuvor unbekannten Anlage zur Konstanz auf hohem Niveau zurück – und ist damit nicht allein im Team: Auch Manuel Fettner, Daniel Huber und Jan Hörl zeigten vereinzelt gute bis sehr gute Sprünge. Einzig Youngster Daniel Tschofenig kam auf der „Snow Ruyi“ gar nicht zurecht, er ist im ersten Bewerb nur Zuschauer. „Ich bin froh, dass es so stabil ist und so gut funktioniert.

"Überraschend für mich, ich hätte es mir so gewünscht, das nehme ich gern“, sagte Kraft nach seinen Befreiungssprüngen. Die (kleinere) Schanze taugt ihm. Kraft: „Ich bin schon sehr gut zurechtgekommen, habe gute Sprünge zeigen können.“ Zu den Top-Favoriten zählt er sich aber nicht. „Ich kann nicht von einer Medaille reden, es sind andere, die richtig gut springen“, so Kraft.

In der Qualifikation war Kraft aber bester Österreicher als Fünfter. Manuel Fettner reihte sich auf Rang 6 ein.

Hörl freut sich auf sein Olympia-Debüt

Jan Hörl wird sein Olympia-Debüt feiern, ist als Siebenter im Gesamtweltcup bisher bester ÖSV-Adler in dieser Saison. „Ich muss mich hier sehr überwinden, dass ich nicht zu passiv werde. Es ist eine neue Schanze und die kennt keiner. Da heißt es einfach auf die Schanze einstellen und hoffen, dass es irgendwann klappt“, sagt der Salzburger. Am besten gleich morgen zum Auftakt.