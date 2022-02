× Nach Gold-Party: Hörl trägt jetzt Glatze

Nun haben unsere Gold-Adler auch ihre Goldmedaille! Nach einer ausgelassenen Party-Nacht überrascht Jan Hörl mit neuer Frisur.

Unsere Adler haben es in der Nacht wohl richtig krachen lassen! Die am Vortag siegreichen Skispringer Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl, Manuel Fettner haben am Dienstag in Peking ihre Olympia-Goldmedaillen erhalten.

Das Skisprung-Quartett bekam die jeweils dritten Teambewerb-Goldenen für Österreich in der Olympiageschichte umgehängt. "Wir haben uns schon richtig darauf gefreut. Gestern war ein Megatag und heute wieder, richtig geil", meinte Teamleader Kraft und berichtete von einer ausgiebigen Feier bis zum frühen Morgen.

Bei der Medaillenzeremonie tauchte Hörl dann sogar mit Glatz auf. "Es war eine spontane Aktion. Meine Haare wachsen schnell nach. Jetzt habe ich eine Medaille - genial", meinte Hörl.