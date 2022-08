Erpressungs-Skandal um Juventus Star Pogba

Juventus-Star Paul Pogba (29) gerät in einen Erpressungs-Skandal. Rund 13 Millionen Euro sollen an die Erpresser fließen. Brisant: Sein Bruder Mathias Pogba (32) befindet sich darunter.

Der französische Star-Stürmer Paul Pogba von Juventus Turin ist in einen Erpressungsskandal verwickelt. Unter den Erpressern befindet sich auch der ältere Bruder Mathias Pogba, der satte 13 Millionen Euro fordert. Ansonsten droht der aktuell vereinslose große Bruder des Weltmeisters mit einer Enthüllung pikanter Details über ihn und Nationalteam-Kollegen Kylian Mbappe.

In einem auf Social-Media veröffentlichten Video behauptet der 32-Jährige, dass Teamkollegen und Sponsoren von Pogba es verdienen "gewisse Dinge über ihn zu erfahren". Noch ist nicht klar, was der Weltmeister von 2018 seinem älteren Bruder angetan hat, dass dieser ihn um diese Summe erpresst.

"Die französische, englische, italienische und spanische Öffentlichkeit, in anderen Worten die ganze Welt, sowie die Fans meines Bruders, die Teamkollegen der französischen Nationalmannschaft und Juventus Turin und seine Sponsoren haben das Recht gewisse Dinge über ihn zu erfahren", sagt der Franzose im rund drei-minütigen Video.

Der ehemalige Stürmer erwähnt auch Kylian Mbappe in seinem inzwischen viralem Video. Auch über den Jungstar von Paris St. Germain soll der Erpresser pikante Informationen haben. "Auch über ihn habe ich wichtige Dinge zu sagen. Es gibt auch Zeugen, die meine Worte bestätigen können", droht der 32-Jährige in dem Video. Die irre Behauptung soll demnach sein, dass Paul einen Voodoo-Priester angeheuert hat, der einen Fluch auf Mbappe heraufbeschwören sollte.

Paul Pogba selbst hat sich in einem Statement am Sonntag zu der Cause geäußert: "Die letzten Meldungen von Mathias Pogba auf Social Media sind leider keine Überraschung. Die italienischen und französischen Behörden kümmern sich seit einem Monat darum."