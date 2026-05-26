Tim Bär wartet auf Rettung

In Slowenien sorgt der Fall eines in Gefangenschaft gehaltenen Bären für erneute Tierschutzdebatten. Bei einem geplanten Besuch des Tierschutzvereins VIER PFOTEN in einem privaten Zoo in Horjul verweigerte der Besitzer den Zugang zum Gehege des Bären Tim.

Eine von der Organisation beauftragte Wildtierärztin der Veterinärmedizinischen Universität Wien konnte Tim jedoch kurzzeitig visuell begutachten und spricht von deutlichen Anzeichen von Stress.

Laut der Expertin zeigt der Bär stereotype Verhaltensweisen wie ständiges Auf- und Ablaufen sowie das Pressen gegen die Gitterstäbe. Er lebe in einem kleinen, überwiegend aus Beton bestehenden Gehege, ausgestattet nur mit wenigen Beschäftigungsmöglichkeiten wie einem Holzstamm und einem Ball. Die Veterinärin beschreibt die Situation als nicht artgerecht und empfiehlt dringend eine Umsiedlung in ein spezialisiertes Schutzzentrum.

VIER PFOTEN fordert seit Jahren, Tim in den BÄRENWALD Arbesbach in Niederösterreich zu überführen. Dort wäre ein rund 3.500 Quadratmeter großes, naturnah gestaltetes Gehege vorgesehen. Bäume, Sträucher, Höhlen und ein Teich zum plantschen stünde Tim hier zur Verfügung – für mehr Bewegungs- und Rückzugsmöglichkeiten.

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Die Wildtierärztin betont außerdem, dass der Gesundheitszustand des Bären ohne eine Untersuchung unter Narkose nur eingeschränkt beurteilbar sei. Hinweise deuten jedoch auf Gewichtsverlust hin, während frühere Verletzungen sich teilweise verbessert hätten.

Kritik gibt es auch am Umgang des Besitzers mit dem Tier. In einem TV-Bericht war zu sehen, wie der Halter direkten Kontakt zu dem Bären hatte und sich im offenen Gehege aufhielt. Tierschützerinnen warnen, dass ein solches Verhalten sowohl für Menschen als auch für das Tier gefährlich sei und nicht den geltenden Sicherheits- und Tierschutzstandards entspreche. Der direkte Kontakt zu Bären sei zudem unnatürlich und verursache erheblichen Stress.

Vier Pfoten gibt Tim jedoch nicht auf und kämpft weiter für eine Freigabe.Vielen Bären hat der Verein bereits - Dank Spenden - ein artgerechtes Leben im Bärenwald Arbesbach ermöglicht. Mit deiner Spende kannst du Vier Pfoten unterstützen, Tieren in Gefangenschaft ein neues zu Hause zu bieten.