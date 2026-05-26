Tierschutzunterricht: Kinder hinterfragen Fleischkonsum

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) steht derzeit im Fokus öffentlicher Diskussionen rund um seinen Tierschutzunterricht an einer Volksschule in Niederösterreich.

Der Verein besucht seit Jahren zahlreiche Schulen in Österreich, um Kindern Themen rund um Tierschutz und den Umgang mit Tieren näherzubringen.

Konkret fand kürzlich ein Unterricht in einer Schule in Guntersdorf im Bezirk Hollabrunn statt, der anschließend Kritik auslöste. Laut den Vorwürfen soll dabei mit ungeeignetem oder verstörendem Bildmaterial gearbeitet worden sein. Einige Kinder hätten in der Folge ihren Fleischkonsum hinterfragt, was eine Diskussion unter Erziehungsberechtigten auslöste. In Reaktion darauf organisierte Bürgermeister und Landwirt Roland Weber einen Besuch auf einem Bauernhof als Gegenprogramm.

Der VGT weist die Kritik zurück und stellt nun den Ablauf und die Inhalte seines Unterrichts detailliert dar. Der Verein betont, dass sein Unterricht seit über 30 Jahren ein zentraler Bestandteil der Bildungsarbeit im Tierschutz ist und im aktuellen Schuljahr bereits in rund 195 Schulen österreichweit durchgeführt wurde.

Im Mittelpunkt der Unterrichtseinheiten steht laut VGT ein altersgerechter Zugang zu Tierschutzthemen. Kinder und Jugendliche sollen lernen, Tiere respektvoll zu behandeln und Verantwortung im Umgang mit Haus- und Wildtieren zu übernehmen. Dabei werden auch Alltagsbeispiele aufgegriffen, etwa der richtige Umgang mit Insekten oder Schnecken sowie die gesetzlichen Standards in der Tierhaltung.

„Dass allein das Wissen um die vorherrschenden Haltungsbedingungen emotionale Reaktionen hervorruft, kann nicht ausgeschlossen werden“, so der VGT. Die Reaktionen der Kinder wie auch der Eltern und Lehrpersonen seien normalerweise durchwegs positiv. „Die meisten Kinder nehmen den Unterricht begeistert an, diskutieren angeregt mit, sind wissbegierig und stellen viele Fragen, die kindgerecht und ehrlich beantwortet werden“, erklärt der Verein.

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Ergänzend bietet der VGT themenspezifische Workshops an, die besonders bei jüngeren Schüler:innen beliebt seien. Dazu zählen etwa Einheiten über Hühnerhaltung, in denen spielerisch Wissen vermittelt und anhand von Videos und Materialien gezeigt werde, wie tiergerechte Lebensbedingungen aussehen können.

Der Verein betont, dass der Unterricht wissenschaftliche Erkenntnisse sowie aktuelle Haltungsbedingungen berücksichtigt und stets altersgerecht vermittelt wird. Ziel sei es, Kindern und Jugendlichen ein positives Verständnis von Tierschutz zu vermitteln und sie zu ermutigen, sich aktiv mit dem Wohl von Tieren auseinanderzusetzen.

Laut einer Tierschutzlehrerin des VGT werde der Unterricht von Schulen regelmäßig positiv bewertet und häufig jährlich wieder gebucht. Besonders Volksschulkinder zeigten großes Interesse und Engagement, wenn es um Tiere gehe. „Der Tierschutzunterricht sei kostenfrei und könne in mehreren Bundesländern für alle Altersstufen gebucht werden.“