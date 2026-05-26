Elefantenrettung in Thailand: Boon Lom im neuen zu Hause

Gerettete Tiere, vor allem Elefanten leben am Lebenshof „Elephant Nature Park“.

Der „Elephant Nature Park“ in Chiang Mai im Norden Thailands begrüßte vor wenigen Wochen eine neue Elefantenkuh.

Die Elefantin Boon Lom wurde aus der Gefangenschaft gerettet, wo sie jahrzehntelang artwidrig gehalten wurde. Nun lebt sie sich in der Auffangstation ein.

„Als sie jung war, arbeitete sie etwa 2–3 Jahre als bettelnde Straßenelefantin. Später arbeitete sie 20 Jahre lang als Reitelefantin in Pattaya.

Mein Name ist Poon Boonnab, ich bin der ehemalige Besitzer von Boon Lom. Sie ist 30 Jahre alt.

Sie hat hier in den letzten 4 Jahren gearbeitet und dabei Runden von jeweils 10–30 Minuten für Reittouren angeboten. Ihr linkes Hinterbein ist seit der Geburt abnormal. Ich habe sowohl gesundheitliche als auch finanzielle Schwierigkeiten mit ihr gehabt.

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Das ist meine zweite Elefantenrettung. Und diese hier ist tragisch, weil sie seit 35 Jahren angekettet war. Ihr wurden drei ihrer Babys weggenommen.

Elefanten sind sehr familienorientiert. Es geht also nicht nur um ein Leben voller Grausamkeit, sondern auch darum, dass ihr ihre Babys weggenommen wurden – das ist wirklich herzzerreißend.

Wenn ich mit diesem Elefanten sprechen könnte und sie mich verstehen würde, würde ich sagen: Es tut mir leid für so viele Jahre der Grausamkeit. Es tut mir leid. Und wir versuchen, Dinge zu ändern, aber jetzt wirst du ein Leben in Freiheit leben. Keine Ketten mehr, kein Reiten mehr, kein Missbrauch mehr. Du hast das verdient.

Ich bin stolz, gewissermaßen die Initiative zu übernehmen, diese Elefanten zu retten. Es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um Lek oder um den „Elephant Nature Park“, sondern auch um Aaron Planty Peace. Er hat großartige Arbeit geleistet. Auch die „Sage Trader Foundation“. Also viele Menschen kommen zusammen und helfen. Ich stelle mir vor, dass sie nun einfach alles tun kann, was sie möchte – in Freiheit. Sie kann baden, wann sie will. Sie kann essen, wann sie will. Es ist wirklich ein Leben voller Entspannung und einfach ohne Grausamkeit.“