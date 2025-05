1. Konklave-Aufreger: Kardinal erhebt schwere Vorwürfe

Kenianischer Kardinal beklagt "Ausschluss" aus Konklave

Der kenianische Kardinal John Njue beklagt seinen Ausschluss aus dem am morgigen Mittwoch beginnenden Konklave zur Wahl eines Nachfolgers von Papst Franziskus. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich vom Konklave ausgeschlossen wurde, ich verstehe nicht, warum", so der 79-jährige Njue gegenüber der in Kenia erscheinenden Zeitung "Daily Nation" und dementierte damit Gerüchte, wonach er aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Papst-Wahl teilnehmen könne.

Njue wies darauf hin, dass diejenigen, die am Konklave teilnehmen, normalerweise offizielle Einladungen vom Vatikan erhalten, "was in meinem Fall nicht der Fall war". Njue, der am Konklave im März 2013 teilgenommen hatte, bei dem Jorge Mario Bergoglio zum Papst gewählt wurde, stellte klar: "Es ist nicht aus gesundheitlichen Gründen, dass ich nicht in Rom bin. Wirklich, es ist schwierig zu kommentieren." Njue war von 2007 bis zu seiner Emeritierung 2021 Erzbischof von Nairobi.

Vatikan hatte Abwesenheit zweier Kardinäle bekannt gegeben

Am vergangenen Freitag hatte der Vatikan die Namen zweier Kardinäle mitgeteilt, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Teilnahme an der bevorstehenden Papstwahl im Vatikan offiziell abgesagt haben. Neben Njue (79) nimmt auch der Spanier Antonio Cañizares Llovera (79) aus gesundheitlichen Gründen nicht am Konklave teil, hatte Vatikansprecher Matteo Bruni vor Journalisten bestätigt. Zuvor hatte es auch Berichte gegeben, der bosnische Kardinal Vinko Puljić habe abgesagt. Dieser nimmt aber am Konklave teil.

Über die Nicht-Teilnahme von Cañizares hatte zuvor bereits der offizielle Sender der spanischen Bischofskonferenz Cope berichtet. Der Spanier war von 2014 bis 2022 Erzbischof von Valencia. Wegen der Abwesenheit der beiden Kardinäle ist die Zahl der Papst-Wähler von 135 auf 133 geschrumpft.