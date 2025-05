13.000 Boots-Flüchtlinge in Italien in nur zwei Monaten

Fast 13.000 Migranten überquerten in knapp zwei Monaten das Mittelmeer - 30 Personen von Italien via Albanien in ihre Heimat abgeschoben

In Italien kommen wieder mehr Migranten an. Fast 13.000 trafen seit Anfang April nach Überfahrt des Mittelmeeres dort ein. Das sind 30 Prozent mehr gegenüber dem Vergleichszeitraum 2024. Das teilte das Innenministerium in Rom am Montag. Seit Anfang 2025 sind 21.920 Migranten in Italien eingetroffen, im Vergleichszeitraum 2024 waren es weniger als 20.000.

Der stärkere Zustrom ist laut Italiens Innenminister Matteo Piantedosi auf die wieder gestiegene Instabilität in Libyen zurückzuführen. Das bereite Anlass zur Sorge, so Piantedosi laut Medienangaben mit Blick auf das nordafrikanische Krisenland. Das ziehe weitere Sorgen etwa rund um eine Terrorgefahr nach sich.

30 Personen aus albanischen Migrantenzentren abgeschoben

Unterdessen hat Italien 30 Personen in ihre Heimat abgeschoben, die sich zuvor in von der Regierung in Rom betriebenen Abschiebezentren in Albanien befanden. Dabei handelte es sich um Menschen, die in Italien polizeibekannt sind. "Wir halten in den albanischen Zentren nur Personen fest, die vom sozialen Standpunkt aus gefährlich sind", erklärte Innenminister Piantedosi.

Eigentlich waren die beiden Lager in Albanien gar nicht als Schubhaftzentren geplant. Die rechte italienische Regierung hält zugleich an ihrem ursprünglichen "Albanien-Modell" fest. Demnach sollten im Mittelmeer aufgegriffene oder gerettete Migranten sofort in die beiden Aufnahmezentren gebracht werden. Dort sollten italienische Beamte im Schnellverfahren über ihre Asylanträge entscheiden.

Der Europäische Gerichtshof prüft im Moment noch, ob ein solcher Umgang mit Migranten mit europäischem Recht vereinbar ist. Im Kern geht es um die Frage, welche Staaten als sichere Herkunftsländer gelten, in die abgeschoben werden kann. Mit einem Urteil wird im Juli gerechnet. Derzeit werden abgelehnte Asylwerber aus Italien vor ihrer Abschiebung nach Albanien gebracht.