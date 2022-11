13-Jährige gefesselt im Wald gefunden

Horrorfund in einem Waldstück: Ein Bauarbeiter entdeckte nahe einem Weg ein mit Kabelbindern an den Händen gefesseltes Mädchen.

Deutschland. Am Dienstagmorgen machte ein Bauarbeiter in einem Waldstück in Ostbevern (Kreis Warendorf) einen Horrorfund: Ein 13-jähriges Mädchen lag mit Kabelbindern an den Händen gefesselt neben einem Baum. Die 13-Jährige war nicht ansprechbar.

Das Mädchen war offenbar gerade auf dem Weg zur Schule. In der Nähe des Fundortes lag ein Fahrrad. Das Kind wurde augenscheinlich vom Rad gerissen.

Laut ersten Informationen soll es dem Mädchen den Umständen entsprechend gut gehen – sie ist in ein Krankenhaus gebracht worden. Noch ist unklar was genau passierte.