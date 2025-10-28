13-Jährige stirbt plötzlich während Fußballspiel

In Schaffhausen, Schweiz, verstarb am Samstag eine 13-jährige Schülerin bei einem Fußballspiel.

Am Samstag starb eine 13-jährige Schülerin während eines Spieles bei einem Fußballturnier der Schule. Sie ist plötzlich zusammengebrochen und noch vor Ort verstorben.

Die Polizei bestätigte den Vorfall gegenüber der Schweizer Zeitung "Schaffhauser Nachrichten". Genauere Informationen wollten sie aus Respekt gegenüber den Angehörigen nicht bekannt geben.

"Wir sind alle sehr betroffen"

Der Schulleiter Patrick Sitter erklärt, dass am Montag zusätzliche Sozialarbeiter im Einsatz waren, um die Trauer zu bewältigen. Er sagt: "Wir sind alle sehr betroffen, das ganze Kollegium und die Schülerschaft sowieso."

Schon am Sonntag organisierte der Fußballverein Sporting Club Schaffhausen eine Gedenkveranstaltung. Man wolle der Trauer Raum geben. Der Schulleiter schildert: "Manche Schülerinnen und Schüler suchten das Gespräch, andere wollten für sich sein in einem Lesezimmer oder im Gruppenraum."