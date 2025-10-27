Dieses Nachbarland ist das wettbewerbsfähigste der Welt

Think Tank bewertet Pragmatismus und geringe Regulierung als förderlich für die Wettbewerbsfähigkeit

Die Schweiz ist einer Studie zufolge das wettbewerbsfähigste Land der Welt. Der "Competitiveness Report 2025" des Think Tanks "Eight Competitiveness Lab" bewertete die Leistungen von 58 Ländern in den vier Bereichen "Wirtschaft", "Bildung", "Gesellschaft" und "Nachhaltigkeit", wie das Beratungsunternehmen EightAdvisory am Montag mitteilte.

Dank jeweils erster Plätze in den Bereichen Wirtschaft und Bildung und guten Platzierungen in den Bereichen Nachhaltigkeit (Platz 4) und Gesellschaft (8) hat die Schweiz demnach nicht nur in Europa, sondern auch global den ersten Platz in der Frage der Wettbewerbsfähigkeit eingenommen.

Schweizer Pragmatismus und geringe Regulierung

Kulturell verankerte Stärken wie Pragmatismus und eine geringe Regulierungsdichte würden die Schweiz krisenfester als große Nachbarn machen, begründet der Wirtschaftsberater die Position der Schweiz. Dazu trügen zudem der Fokus auf Zukunftstechnologien bei, die Intensivierung des internationalen Austauschs sowie die Pflege traditioneller Schweizer Werte.

Weiter verdankt das Land den ersten Rang "zum wesentlichen Teil seiner starken wirtschaftlichen Basis, robusten Infrastruktur, starken Innovationskraft und den günstigen Steuerbedingungen", wie es weiter heißt.