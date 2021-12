14-Jährige durch Polizei-Schuss getötet

Eine verirrte Kugel traf ein junges Mädchen. Die Familie fordert Haft für den Polizisten.

Los Angeles. Es geht um einen Querschläger aus einer Polizeidienstwaffe, der die 14-jährige Valentina Orellana-Peralta am Tag vor Heiligabend traf, als sie gerade in einer Umkleidekabine in einem Kaufhaus in Los Angeles ein Kleid für ihren 15. Geburtstag anprobierte.

Polizeichef. Der Fall hat in den USA eine Welle der Entrüstung ausgelöst. Der Polizeichef der Metropole hat „Aufklärung“ versprochen.

Mädchen verblutete in den Armen ihrer Mutter

„Das Einzige, was ich will, ist Gerechtigkeit für meine Tochter“, sagte ihr Vater Juan Pablo Orellana am Dienstag zu Reportern. „Ich werde bis zum letzten Tag nicht ruhen, bis all diese Verbrecher im Gefängnis sind“, so der gebürtige Chilene. An diesem verhängnisvollen Tag war die Polizei gerufen worden, weil ein Mann mit einem wuchtigen Fahrradschloss auf Passanten einschlug. Aufnahmen aus den Bodycams zeigen, wie ein Polizist sein Gewehr dreimal lud, schoss und den Angreifer tötet. Auf der anderen Seite der Wand, hinter dem Erschossenen, befanden sich Valentina und ihre Mutter. „Sie starb in meinen Armen. Ich konnte nichts tun“, sagte ihre Mutter.