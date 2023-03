15.000 Jahre alt: Frau findet Riesen-Mammutknochen auf Dachboden

Es war ein Tag wie jeder Andere: Die Deutsche Simone Grundmann will nur ihren Dachboden entrümpeln, als sie plötzlich etwas Ungewöhnliches entdeckt. Ein alter Karton mit Knochen. Da ahnt sie noch nicht, auf welchem Schatz sie sitzt.

Zunächst will sie die Knochen wegwerfen, entscheidet sich jedoch im letzten Moment dagegen. Ihre Heimatstadt Soest könnte nicht glücklicher darüber sein, wird doch die Geschichte durch den Fund umgeschrieben. Es stellt sich nämlich raus, dass die Knochen schon über 15.000 Jahre alt sind. Die zugezogene Archäologin Julia Ricken stellt die These auf, dass das Gerippe sogar noch älter sein könnte. Dies stellt den mit Abstand ältesten Fund in der Stadt dar. Es zeigt sich, dass die Knochen einem Wollhaarmammut, einem Wollhaarnashorn und einem Steppenbison zuzuschreiben sind.

Für Susanne Grundmann lebt eigenen Angaben zufolge durch den Fund die Erinnerung an den eigentlichen Finder wieder auf. Und zwar an ihren Vater Franz-Josef, der im Jahr 2015 verstorben ist.