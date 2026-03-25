18 Jahre verschwunden – Paul Walkers Kult-Flitzer plötzlich in Wohnzimmer entdeckt

Damit hat wirklich niemand gerechnet: Ein legendäres Film-Auto von Paul Walker galt fast zwei Jahrzehnte als verschwunden. Jetzt ist es wieder aufgetaucht – und die Geschichte dahinter ist fast noch unglaublicher.

Der legendäre Nissan Skyline R34 GT-R aus „2 Fast 2 Furious“, gefahren von Hollywood-Star Paul Walker (†40), galt jahrelang als verschollen. Das Kult-Auto, das Anfang der 2000er einen regelrechten Tuning-Boom auslöste, war plötzlich wie vom Erdboden verschwunden.

Fans und Sammler weltweit suchten nach dem Wagen – ohne Erfolg.

Sensationsfund in Norwegen

Jetzt die unglaubliche Wende: Ein deutscher Sammler spürte das Fahrzeug auf – in einem Wohnzimmer in Norwegen! Dort stand der Sportwagen im zweiten Stock eines Hauses, zwischen Sofa und Couchtisch, fast wie ein Ausstellungsstück.

Der Besitzer, ein über 70-jähriger Sammler, hatte den Wagen bereits 2008 ersteigert – wollte ihn aber lange nicht hergeben.

Millionen-Deal nach jahrelangen Verhandlungen

Erst nach fünf Jahren Verhandlungen kam es zum Deal. Am Ende wechselte das Kult-Auto für eine siebenstellige Summe den Besitzer. Gefunden wurde der Wagen vom deutschen Händler Kai Nieklauson und seinem Team, die sich auf legendäre Filmfahrzeuge spezialisiert haben.

Spektakuläre Bergung

Besonders spektakulär: Der Nissan musste mit einem Kran aus dem Wohnzimmer gehoben werden. Erst danach konnte er wieder auf die Straße rollen.

Heute sieht das Auto wieder fast aus wie neu – ein echtes Stück Filmgeschichte ist zurück.