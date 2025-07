25 Kilogramm Mars: Das größte Stück vom roten Planeten kommt unter den Hammer

Ein 25 Kilogramm schwerer Marsmeteorit, der größte jemals auf der Erde gefundene, wird bei Sotheby's in New York versteigert. Der Schätzpreis: bis zu vier Millionen Dollar. Das außergewöhnliche Stück repräsentiert fast sieben Prozent des gesamten Marsmaterials auf unserem Planeten.

In den stillen Weiten der Sahara, wo der Wind seit Jahrtausenden über endlose Dünen streicht, machte ein Meteoritenjäger im November 2023 eine außergewöhnliche Entdeckung. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Gesteinsbrocken aussah, entpuppte sich als der größte jemals auf der Erde gefundene Marsmeteorit – ein 25 Kilogramm schweres Stück unseres Nachbarplaneten, das nun die Aufmerksamkeit der Wissenschaftswelt auf sich zieht.



Eine Reise durch Raum und Zeit



Die Geschichte dieses bemerkenswerten Objekts beginnt vor langer Zeit auf dem Mars. Ein gewaltiger Asteroideneinschlag schleuderte das Gestein von der Marsoberfläche ins All, wo es eine 225 Millionen Kilometer lange Reise zur Erde antrat. Die rotbraune, etwa 38 mal 28 mal 15 Zentimeter große Gesteinsmasse trägt den wissenschaftlichen Namen NWA 16788 und ist um 70 Prozent größer als das bisher größte bekannte Marsfragment auf der Erde.

"Dieser Marsmeteorit ist bei weitem das größte Stück des Mars, das wir je gefunden haben", erklärt Cassandra Hatton, Vizevorsitzende für Naturwissenschaften und Naturgeschichte bei Sotheby's. "Er ist mehr als doppelt so groß wie das, was wir zuvor für das größte Marsstück hielten."



Wissenschaftliche Bestätigung



Um die Herkunft des Meteoriten zu bestätigen, wurde ein kleines Fragment zur Analyse an ein Speziallabor geschickt. Die Untersuchung ergab, dass es sich um einen "Olivin-Mikrogabbro-Shergottit" handelt – einen Marsgesteinstyp, der durch die langsame Abkühlung von Marsmagma entstanden ist. Seine grobkörnige Textur enthält die Mineralien Pyroxen und Olivin, charakteristische Bestandteile der Marskruste.

Besonders faszinierend ist die glasige Oberfläche des Meteoriten, die durch die extreme Hitze beim Durchgang durch die Erdatmosphäre entstanden ist. Diese Eigenschaft war der erste Hinweis darauf, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Erdstein handelte.



Ein seltener Schatz



Von den über 77.000 offiziell anerkannten Meteoriten auf der Erde stammen nur etwa 400 vom Mars. Der neue Fund repräsentiert damit nahezu sieben Prozent des gesamten derzeit auf unserem Planeten vorhandenen Marsmaterials. Diese Seltenheit macht ihn zu einem außergewöhnlichen Forschungsobjekt und erklärt auch seinen hohen Wert.



Zwischen Wissenschaft und Sammelleidenschaft



Bevor der Meteorit seinen Weg nach New York fand, war er in der italienischen Weltraumbehörde in Rom ausgestellt. Nun wird er als Teil von Sotheby's "Geek Week 2025" versteigert, einer Auktion, die sich naturwissenschaftlichen Objekten widmet. Die Schätzung liegt zwischen zwei und vier Millionen Dollar.

Der Meteorit teilt sich die Aufmerksamkeit mit einem anderen beeindruckenden Fund: dem Skelett eines jungen Ceratosaurus aus der späten Jurazeit, das 1996 in Wyoming entdeckt wurde. Diese Kombination aus Weltraum- und Erdgeschichte verdeutlicht die Faszination, die solche Objekte auf Wissenschaftler und Sammler gleichermaßen ausüben.



Ein Fenster zum Mars

Während Raumfahrtmissionen zum Mars Millionen kosten und Jahre dauern, bringt uns dieser Meteorit den roten Planeten buchstäblich in die Hand. Für Planetologen und Astrobiologen ist er ein unschätzbares Fenster in die Vergangenheit und Zusammensetzung unseres Nachbarplaneten.Die Tatsache, dass dieser außergewöhnliche Fund in der Sahara gemacht wurde, unterstreicht auch die Bedeutung der Meteoritenjagd – einer oft übersehenen Disziplin, die regelmäßig Schätze aus den Tiefen des Universums an die Oberfläche bringt. In der Stille der Wüste, wo Zeit und Raum miteinander zu verschmelzen scheinen, warten noch viele weitere Geheimnisse darauf, entdeckt zu werden.