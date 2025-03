370 Jahre alt: Nazi-Raubgut geht an Besitzer zurück

Die britische Kunstinstitution Tate gibt ein von den Nazis geraubtes Gemälde an die Erben des rechtmäßigen Eigentümers zurück.

Das etwa 370 Jahre alte Gemälde mit dem Titel "Aeneas und seine Familie fliehen aus dem brennenden Troja" vom britischen Maler Henry Gibbs gehörte einst dem belgischen Kunstsammler Samuel Hartveld.

Wie das britische Kulturministerium mitteilte, mussten Hartveld und seine Frau wegen ihrer jüdischen Identität ihre Heimatstadt Antwerpen 1940 verlassen. Seine umfangreiche Kunstsammlung musste er dabei zurücklassen. Die Gemälde wurden von den deutschen Besatzern verkauft, vom Erlös erhielt Hartveld nichts.

Nicht das einzige Nazi-Raubgut in britischen Galerien

Das Gemälde wurde 1994 in Brüssel für die Sammlung der Tate erworben. Eine Kommission, die über Ansprüche von Nazi-Opfern entscheiden soll, beschloss nun, dass es an die Urenkel des Kunstsammlers zurückgegeben werden soll. Es ist nicht das einzige Nazi-Raubgut, das in britische Galerien gelangte. Seit Gründung der Kommission im Jahr 2000 wurde nach Angaben der Regierung 14 von 23 Anträgen auf Rückgabe stattgegeben.