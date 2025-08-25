Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Alexandria
© Getty

Ägypten

Drama bei Rettungsaktion: 7 Studenten ertrinken

25.08.25, 09:30
Teilen

Die Studenten wollten eine Kommilitonin retten. 

An der ägyptischen Küste sind sieben Jugendliche und junge Erwachsene im Mittelmeer ertrunken. Eine Gruppe aus etwa 150 Studenten war westlich von Alexandria unterwegs, wie Medien berichteten. Eine Studentin sei bei starkem Wellengang und trotz eines Schwimmverbots, erkennbar durch eine rote Warnflagge am Strand, ins Wasser gegangen.

Während einer versuchten Rettung seien viele Kommilitonen zu ihr ins Wasser gesprungen und kurze Zeit später in den Fluten verschwunden. Sechs junge Frauen und Männer zwischen 15 und 21 Jahren ertranken, wie das Gesundheitsministerium gestern bestätigte.

Heute bargen Retter eine weitere Leiche aus dem Wasser. Der Mann im Alter von rund 20 Jahren war bei dem Notfall ebenfalls ins Wasser gesprungen, wie die Nachrichtenseite Al-Masri al-Jum berichtete. 24 weitere Menschen, die zu ersticken drohten, mussten ärztlich behandelt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden