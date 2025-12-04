9 Mio. Pfund: Farage-Partei bekommt Rekordspende

Die rechtspopulistische Partei Reform UK des Brexit-Befürworters Nigel Farage hat eine der größten Einzelspenden in der Geschichte Großbritanniens erhalten.

Neun Millionen Pfund (10,27 Mio. Euro) habe der Geschäftsmann Christopher Harborne im dritten Quartal der Partei gespendet, teilte die britische Wahlkommission am Donnerstag mit.

Der Beitrag des Luftfahrtunternehmers und Technologie-Investors Harborne liegt knapp unter der Rekordspende von zehn Millionen Pfund, die im Jahr 2022 an die Konservative Partei ging. Mit der Summe lag Reform UK bei den Parteispenden im dritten Quartal an der Spitze. Insgesamt erhielt Reform UK 10,5 Millionen Pfund. Die oppositionelle Konservative Partei erhielt der Kommission zufolge sieben Millionen Pfund und die regierende Labour-Partei 2,6 Millionen Pfund.

Reform UK führt in den Meinungsumfragen für die nächste Parlamentswahl im Jahr 2029 mit großem Vorsprung vor Labour und den Konservativen. In der Vergangenheit hatte Reform UK Schwierigkeiten, große Spenden zu erhalten. 2024 startete die Partei jedoch eine gezielte Kampagne, um Geldgeber für sich zu gewinnen. Reform UK wurde 2019 unter dem Namen Brexit Party von Europa-Skeptikern - darunter Farage - gegründet und steht für einen strikten Kurs gegen Einwanderung.